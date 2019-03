Esbjerg: Lotte Haandbæk, der er lektor på Esbjerg Gymnasium og tidligere topspiller i Team Esbjerg, var den rytter, som kørte flest penge hjem i forbindelse med onsdagens spinning-event før ligakampen mellem Team Esbjerg og Odense.

Målet var at nå 400.000 kroner til deling mellem Børnecancerfonden og Team Esbjerg, men de 20 deltagere fik indsamlet 214.263 kroner, hvoraf Lotte Haandbæk alene tegnede sig for 57.550 kroner. På 2.-pladsen kom Charlotte Schulz, Carl Backs, med 36.700 og på 3.-pladsen den tidligere verdensmester i triatlon, Camilla Pedersen, med 20.000 kroner.

Camilla Pedersen var til gengæld den, som kørte flest kilometer i løbet af den time, eventen varede. Hun tilbagelagde 36 km og 600 meter, mens nummer to blev Rikke Riber Zachariassen med 35,100 km På tredjepladsen kom Charlotte Schulz med 34,200 meter.

I pausen mellem de to halvlege blev de deltagende piger hyldet af de 2.812 tilskuere til topkampen, som i øvrigt sikkert blev vundet af Team Esbjerg med hele 28-19. Der var også en stor tak til pigerne fra tv-lægen Charlotte Bøving fra Varde, som desværre måtte sende afbud til eventen på grund af en dobbeltsidet lungebetændelse. Alligevel stillede Charlotte Bøving op og blev i pausen interviewet af Kenneth Jonassen fra skala FM, hvor hun rettede en varm tak til pigerne, fordi de støttede et godt formål. Charlotte Bøving er selv ambassadør for Børnecancerfonden.

Ti af de deltagende piger var udpeget af Team Esbjerg, mens resten kom fra det Team Rynkeby-hold, som cykler til Paris til sommer. Blandt dem var Ulla Ritter, Karen Muff Jørgensen og Karen Maria Elsted Hansen fra Esbjerg.

Både Lotte Haandbæk og Camilla Pedersen fik overrakt et gavekort på fire VIP-billetter til én af Team Esbjergs hjemmekampe i slutspillet.