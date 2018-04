Lorteåen kan få et løft: Nyt naturområde på vej til esbjergenserne

Men skal ådalen, hvor Fovrfeld Bæk gennem årene har fået påhæftet det lidet flatterende navn "Lorteåen", friseres, og i alt cirka 25.000 borgere, som bor inden for en kilometer fra ådalen, kan se frem til et langt mere attraktivt naturområde i Fovrfeld Ådal, skriver Niras i en pressemeddelelse.

Helhedsplanen for Fovrfeld Ådal er en del af et endnu større arbejde med Den Grønne Ring rundt om Esbjerg, og hele herligheden er et led i kommunens ambitioner i Vision 2020.Den Grønne Ring er et rekreativt strøg mellem de ældre og nye boligområder - hele vejen rundt om Esbjerg. Det var visionen allerede i 1949, og i løbet af 1970'erne blev Den Grønne Ring anlagt som et 11 km langt bynært park- og naturområde.

Gennem årene er ådalen mange steder vokset til i et tæt krat. Derfor giver planen også et bud på, hvor man kan ændre landskabet, og hvor man skal fastholde naturen af hensyn til ådalens fauna og planteliv på en måde, så oplevelsen af ådalen forstærkes.

Beregningerne viser samtidig, hvordan bassiner og bygningerne i området vil blive påvirket, og hvor meget vand renseanlægget skal holde tilbage for at undgå overløb. Samtidig er der tænkt klimatilpasning ind i helhedsplanen, så området er sikret mod oversvømmelser i forbindelse med regnskyl.

Niras har blandt andet stået for de beregninger af grundvand, vandløb og kloakvand, der ligger til grund for at ændre åens løb. Et ændret løb betyder, at der kommer flere slyngninger på vandløbet og dermed mere vand i vandløbet samtidig med, at vandløbets bund hæves.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed har udviklet en ny helhedsplan, som lægger op til at gentænke det rekreative område, så naturen og vandmiljøet bliver forbedret markant. Helhedsplanen er udviklet i samarbejde med kommune, forsyning og borgerorganisationer, der har været inddraget under hele processen.

Borgerinddragelse

I den forbindelse har det været et vigtigt element at indtænke nye stier og udpege særlige aktivitetsområder i ådalen, hvor borgere kan være aktive og få læring samtidig. Områderne skaber muligheder for, at lokale plejehjem og daginstitutioner i højere grad kan gøre brug af ådalen - eksempelvis gennem såkaldte 'science stationer'.

I projektet har Niras stået for en række workshops, hvor interessenter som lokale fællesråd, forvaltningen og forsyningen blev inddraget i planen om ådalens nutid og fremtid. Dette er sket løbende gennem projektet.

Interessenterne brugte blandt andet et stort gulvkort over ådalen til at kortlægge og kvalificere deres idéer på. Kortet hjalp med at skabe overblik og en fokuseret dialog mellem de forskellige fagligheder og interessenter.

NIRAS har i den forbindelse udviklet et særligt inddragelsesbarometer til projektet, der viser kommunen, i hvilken grad forskellige målgrupper som børn, voksne og ældre bliver imødekommet i de forskellige løsningsforslag, og hvorvidt de enkelte forslag skaber mulighed for aktiv udfoldelse eller læring.

Helhedsplanen ligger klar, men afventer endnu en godkendelse fra Esbjerg Kommune og DIN Forsyning.