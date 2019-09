Lokalt fitnesscenter går solo

Esbjerg: Et "nyt" fitnesscenter er dukket op på Tarphagevej 22 i Sædding. Her åbnede fitness-kæden iGym i oktober 2018, men centret er nu gået solo og har derfor skiftet navn til Gym Club.

Selv om navnet er nyt, er maskinerne, konceptet og ejeren dog den samme.

- Grunden til, at vi er gået solo, er, at vi har ambitioner om at videreudvikle vores fitnesscenter, og det giver bedst mening for alle parter, at vi gør det som et selvstændigt center, siger indehaver Lotte Matzen Veirup.

Navneskiftet trådte i kraft den 1. september, og inden længe vil centrets medlemmer kunne opleve de første forandringer.

- Vi er netop blevet færdige med at indrette et behandlerrum, så vi inden længe kan tilbyde vores medlemmer massage. En af mine medarbejdere er desuden uddannet kosmetolog, så på sigt vil vi også gerne kunne tilbyde ansigts- og voksbehandlinger, siger Lotte Matzen Veirup.