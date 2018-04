Lokalt brandvæsen i pengenød: Borgere risikerer længere ventetid på hjælp

Sydvestjysk Brandvæsen vil have hævet budgettet med 1,1 millioner kroner om året. Eneste alternativ er ifølge beredskabet selv, at borgerne får en dårligere service. Fra politisk hold bliver forslaget dog mødt med skepsis.

- Vi har ikke noget bud på, hvor pengene ellers skal findes. Beredskabet har i forvejen været igennem en række spareøvelser, så man har skåret helt ind til benet. Hvis regnskabet skal gå op, er der brug for flere penge. Ellers er en serviceforringelse det eneste alternativ. Det betyder, at der vil gå længere tid, inden brandbilen når frem, forklarer Søren Abildtrup, sekretariatschef i Esbjerg Kommune og formand for Beredskabets koordinationsudvalg, der fungerer som bindeled mellem Sydvestjysk Brandvæsen og politikerne i de enkelte kommuner.

Derfor har brandvæsenet nu bedt om at få hævet budgettet med tilsvarende 1,1 millioner kroner, så man kan få enderne til at mødes.

Budgettet hænger ganske enkelt ikke sammen, mener beredskabet. Alene i 2018 er der udsigt til et underskud på over en halv million kroner og af driftsbudgettet for 2019-2022 fremgår det, at underskuddet fra og med 2019 vil være fordoblet.

Esbjerg/Varde/Fanø: Hvis ikke Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner spytter flere penge i kassen, vil det gå ud over serviceniveauet. Sådan lyder meldingen kort og godt fra Sydvestjysk Brandvæsen efter afslutningen af et årsregnskab i rødt og udsigten til et fortsat stigende underskud i årene der kommer.

De 1,1 millioner kroner om året er det, der mangler i budgettet, hvis den nuværende drift skal hænge sammen.Derudover er der nogle usikkerheder. Hvis der ikke kommer lejere ind på stationen i Ribe, så mangler der yderligere 274.000 kroner om året. Til gengæld håber Sydvestjysk Brandvæsen, at et nyt udbud af brandkontrakter kan gøre driften billigere. Hvis de 1,1 millioner kroner skal tilføres, så skal de tre byråd også godkende det. Beløbet fordeles, så Esbjerg Kommune betaler cirka 650.000 kroner, Varde Kommune betaler cirka 380.000 kroner, og Fanø Kommune betaler cirka 78.000 kroner.

Svært at undgå

Anmodningen om at få flere penge skal behandles i Beredskabskommissionen, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Det er dog i øjeblikket usikkert, hvornår beredskabskommissionen holder næste møde, og indtil da ønsker formanden, Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ikke at udtale sig om sagen.

Vardes borgmester Erik Buhl (V) oplyser dog, at han ikke umiddelbart er klar at godkende ansøgningen.

- Jeg synes, vi skal lede med lys og lygte efter en måde at undgå at tilføre flere midler, men vi er heller ikke meget for at skrue på serviceniveauet. Det er en situation, vi skal have gennemanalyseret. Jeg vil godt have tygget tallene igennem, siger Erik Buhl.

Han erkender dog også, at der mangler så mange penge, at det bliver svært at undgå at tilføre flere midler.