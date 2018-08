Lokalt affaldsprojekt får en million i støtte

Peter Michelsen startede sidste år projektet Ren Strand Fanø, hvor han sørger for at samle havaffald på øen. Nu får projektet knapt en million kroner i støtte fra Velux Fonden.

Fanø: Et lokalt affaldsprojekt på Fanø får nu støtte fra Velux Fonden på knapt en million kroner.

I februar måned sidste år startede projektet Ren Strand Fanø, da Peter Michelsen fra Sønderho gav en forbipasserende en affaldspose til at samle plastik i. Siden er det blevet til en fuldtidsbeskæftigelse for ildsjælen at holde stranden ren på Fanø. Her uddeler han poser, som strandens gæster kan samle havaffald i, og senere kommer han forbi for at hente dem igen.

Peter Michelsen forsøger at få projektet til at løbe rundt ved at søge fondsmidler og holde foredrag. Senest har Velux Fonden valgt at støtte Ren Strand Fanø Støtteforening med 980.000 kroner som et ud af fem lokale havprojekter, fonden støtter i denne omgang.

- Det er jo helt vildt. Det er en af de største cadeauer, du kan få - at så stor en fond tror på, at man kan gøre en forskel. Men det forpligter jo også, siger Peter Michelsen.