Lokalsamfundet bakkede op om forårsmesse

Hunderup-Sejstrup: En lokal vinbonde, en købmand, en ejendomsmægler, politiske foreninger og børn med legetøj var blot nogle af dem, der havde stande ved lørdagens forårsmesse i og omkring hallen i Hunderup.

Det var fjerde gang, at Hunderup-Sejstrups Fremtid havde arrangeret i forårsmessen i byen, og i år deltog 36 lokale stande med et bredt udsnit af varer ved messen.

- Der er fuldt hus ved erhvervsstandene, og ellers har der kun været få pladser tilbage ude foran. Så vi er meget godt tilfreds, sagde Leif Jørgensen fra arbejdsgruppen, der har siden før jul har arbejdet med forårsmessen.

Flere lokale borgere havde også allerede fra start valgt at komme forbi messen, fordi de gerne ville bakke op om initiativet. Det glædede arrangørerne, som håbede på cirka 300-400 gæster i løbet af dagen.

- Den største trussel mod arrangementet er, at vejret bliver for godt, lød det fra Leif Jørgensen.

Opbakningen fra lokalområdet lagde også borgmester Jesper Frost Rasmussen, der holdt åbningstale, mærke til.

- Udover at det er vigtigt for mig at komme herud, så kan jeg mærke, at sådan en begivenhed er vigtig for lokalområdet, for det skaber liv og sammenhold, sagde borgmesteren.