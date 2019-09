Lokalrådsformand om elmaster ved Endrup: Jeg fatter ingenting

Formand for Endrup Lokalråd, Johannes Schmidt, forstår ingenting af, hvorfor Energinet har valgt at pløje linjeføring af kommende elmaster igennem Natura 2000-naturområde langs Sneum Å, og samtidig ikke har informeret alle borgere i området. Energinet kalder manglende information for en beklagelig fejl.

- Jeg er trist på de beboeres vegne. Hvorfor ringer de ikke eller sender brev i e-boks? For mig indikerer det, at de ikke har styr på ret meget, for det er ikke første gang, det er galt med kommunikationen, siger han.

- Jeg var helt sikker på, kablerne ville blive gravet ned her, og hvordan man kan grave kabler ned omkring beskyttet naturområde ved Kongeåen men ikke her, forstår jeg ingenting af, siger Johannes Schmidt, der også kalder det uforståeligt, at ikke alle i området havde fået brev fra Energinet på forhånd.

- Jeg havde da ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at man ville stille elmaster op i den natur, vi har i området syd for byen. Det er jeg totalt uforstående overfor, siger Johannes Schmidt, der henviser til det store Natura 2000-område omkring Sneum Ådal syd og sydøst for Endrup.

Beklager meget

Syd for Endrup er natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen en af de borgere ved Sneum Å, der får elmasterne helt tæt på sit stuehus. Han har brugt et halvt liv på at forskønne og udvikle sin 60 hektar store naturgrund, der ved Sneum Ådal er habitatområde med fredningskendelser, er EU-beskyttet og levested for blandt andet snæbler, oddere og lampretter og er et yndet lystfiskerområde for folk fra ind- og udland. Nu får han master 130 meter fra stuehuset, men Lars Brinch Thygesen ønskede tirsdag ikke at kommentere linjeføringen, men han forstår ikke, hvorfor han intet har hørt fra Energinet, fordi han tog det som et forsigtigt tegn på, at hans ejendom ikke ville blive ramt.

- Jeg er så træt af Energinet. Vi har intet hørt, og de bliver bare ved med at tisse på os, siger Lars Brinch Thygesen.

Hos Energinet fortæller projektleder Christian Jensen, at der tirsdag 3. september blev sendt brev ud til alle berørte borgere langs hele linjeføringen. Han kan ved nærmere eftersyn se, at der også er sendt brev til Lars Brinch Thygesen, og han beklager meget, at brevet af en eller anden årsag aldrig er nået frem.

- Vi har vurderet, at den bedste måde at give alle besked på, er ved at sende et brev med PostNord. Hvis myndighederne sender breve ud, kan de sende besked til borgeres e-boks. Det kan vi ikke gøre her, da det er Energinet, der sender. Vi har også tidligere fået kritik for at bruge e-boks i projekter, fordi det var for upersonligt og fordi ikke alle læste deres e-boks, siger Christian Jensen.