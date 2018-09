Lokalrådsformand om Vejrup Skole: Det var en meget glædelig meddelelse

Lokalrådsformand i Vejrup, Hans Jørgen Madsen, har selv været meget aktiv i forhold til at overbevise kommunens politikere om, at man ikke må lukke byens skole. Her viser han byrådsmedlem Nini Oken(S) rundt i Vejrup, og nu kan han sammen med byen glæde sig over, at arbejdet har båret frugt. Foto: André Thorup