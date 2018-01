Lokalråd og tidligere kommunegartner vil flytte blodbøg for 3. gang.

Tidligere kommunegartner Egon Westergaard har to gange tidligere været med til at flytte blodbøgen ved Brammings gamle rådhus. Måske skal den nu flyttes for tredje gang, fordi der på rådhusgrunden skal bygges boliger.

Bramming: Den 21. april 2018 er det 34 år siden, den flotte blodbøg ved det gamle Bramming Rådhus på hjørnet af Skolegade og Sct. Knuds Allé for anden gang blev rykket op med rod. Den blev flyttet fra P-pladsen ved det gamle Kikkenborg og skråt over gaden til rådhuset. - Første gang, den smukke blodbøg blev flyttet, var allerede i begyndelsen af 1970'erne, da Bramming Kommune købte det gamle Bramin på N.A. Jørgensens plads. Så skulle der bygges bibliotek i Bramming. Tre flotte træer stod i vejen, men jeg ville ikke bare ha' dem fældet. Sådan forklarer 82-årige Egon Westergaard fra Bramming, der er forhenværende kommunegartner, og som i sin scrapbog har samlet udklip af Brammings udvikling frem til den grønne by, den er idag. I 1984, rekvirerede Westergaard en stor kran til at flytte træer, der med rodnet vejede 9,2 tons, og Egon Westergaard mener godt, det kan lade sig gøre at flytte den smukke blodbøg for tredje gang, selv om det bliver noget af et projekt med en stor kran og andet maskinel. - Men det skal planlægges, og der skal en god kran til. Til alt held står blodbøgen jo over jorden. Det letter opgaven med at garve rundt om og ned i jorden, så der kan monteres noget maskinflet omkring det store rodnet. For rødderne må jo ikke beskadiges, siger Egon Westergaard.

Fondsansøgning For at skaffe midlerne til en flyttekran har man fra Bramming Lokalråds side ansøgt den hæderkronede fond "Læge af Bramming Grethe Marie Justesens Fond" om penge til formålet.



Fra fondsbestyrelsen bekræfter Hans Yde Thomsen, at foreningen har modtaget en ansøgning, og selv man også har andre ansøgning, man skal tage stilling til, så mener Hans Yde Thomsen, at blodbøgens flytning er et relevant formål for fondet.