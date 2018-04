Lokalråd i Bramming siger nej til høje elmaster

BRAMMING: Det kan godt være, at linjeføringen for de kommende luftledninger fra Endrup til grænsen bliver lagt godt én kilometer øst for Bramming by, men det ændrer ikke på, at det alligevel bliver et problem for Bramming.

Det mener man i Bramming Lokalråd, hvor man frygter, at en linjeføring af højspændingsledningerne, som kan komme til at gå hen over Vibæk, Nørå og Høevej kan sætte en stopper for planerne for en kommende nødvendig boligudbygning i den østlige og nordlige del af Bramming.

- I lokalrådet fik vi sidste år bevilget penge til en masterplan for Bramming. En plan, som skal godkendes af Plan- og Miljøudvalget på deres møde den 15. maj. I den plan kalkulerer vi med en kommende boligudbygning i Bramming, som indebærer udstykning af nye grunde. Og skal udviklingen i Bramming ikke blive alt for skæv, er vi nødt til at operere med, at der skal bygges ud i den nordlige og østlige del af byen. Her vil en kommende højspændingsledning i den grad komme i karambolage med de planer vi her arbejder med, siger Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd.