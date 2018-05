Lokalråd efter ulykke: Bekymrede for kommunens prioritering

Der køres stærkt på Kirkebrovej ved Bramming, og Jørgen Holberg(tv.) og Bent Schmidt har i årevis forsøgt at få Esbjerg Kommune til at prioritere to kryds i det nordlige Bramming i forhold til trafikfremmende foranstaltninger. Mandag fik de besøg af udvalgsformand Søren Heide Lambertsen fra teknik og byggeudvalget, som fik gode input med sig hjem. Foto: André Thorup

Hos Bramming Lokalråd håber man, at to kryds i Bramming vil blive prioriteret af kommunens teknik og byggeudvalg i forhold til trafikfremmende foranstaltninger for at mindske risikoen for trafikulykker i fremtiden.

Bramming: På Bramming Lokalråds årlige møde med Esbjerg Kommunes teknik & byggeudvalg, der blev holdt den 20. april, var et af punkterne sikkerheden omkring to vejkryds i den nordlige del af Bramming. Det drejer sig om krydset Brammingborgvej/Kirkebrovej samt krydset Nøråvej/Fiskerivej/Størsbølvej, hvor både lokalrådet og flere borgere gentagne gange i blandt andet JydskeVestkysten har gjort opmærksom på, at der er tale om farlige kryds, hvor der flere gange er sket ulykker - Det er desværre igen blevet aktuelt på en meget sørgelig baggrund, siger lokalrådsformand Jørgen Holberg med henvisning trafikulykken den 24. april i krydset Brammingborgvej/Kirkebrovej, hvor en 23-årig mand mistede livet. - Disse to kryds er med i kommunens pulje til prioritering af trafikfremmende foranstaltninger. I maj måned skal vi i lokalrådet have møde med kommunens økonomiudvalg, hvor vi igen skal tale om, hvad der skal prioriteres, og vi er jo lidt bekymrede for, om vi denne gang kommer i betragtning, siger Jørgen Holberg, der undrer sig over, at den trafik- og hastighedsmåling, som udvalget sidste år lovede ville blive lavet på den farlige strækning og helt ud til motorvejen, endnu ikke er blevet lavet. Og hvis den er lavet, hvorfor lokalrådet så ikke er blevet informeret om den.