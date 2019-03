Lokalpolitiker giver uforbeholden undskyldning til Fanø Skole

Medlem af byrådet på Fanø for Det Konservative Folkeparti Frej Kofoed Petersen (K) har givet en uforbeholden undskyldning til Fanø Skole på baggrund af den video, hvor han beskyldte skolens lærere for at fjerne bestemte politiske budskaber i forbindelse med skolevalget.

Fanø: - Jeg vil gerne udtrykke min uforbeholdne undskyldning til lærerne på Fanø Skole. Jeg har lært på den hårde måde, at der er forskel på at være en ung ideolog i en valgkamp og at være arbejdsgiver i et byråd. Sådan faldt ordene, da Frej Kofoed Petersen (K) stillede sig op i byrådssalen i Nordby foran sine politiske kolleger. Her gav han en uforbeholden undskyldning, en måned efter at han i en video på Facebook sammenlignede lærernes bortskaffelse af klistermærker fra Stram Kurs med metoder, der anvendes i slyngelstater og bananrepublikker. Det var den 20. februar, at Frej Kofoed Petersen tordnede i en video mod lærerene på Fanø Skole. Dagen efter beklagede han, hvis videoen havde affødt misforståelser eller havde stødt nogle. I JydskeVestkysten fortalte lærernes tillidsmand, at man ikke godtog beklagelsen, og at det iøvrigt var en hån mod lærerenes begavelse at sige, at videoen havde 'affødt misforståelser'. Den 27. februar sendte skolebestyrelsen på Fanø Skole et brev til Fanø Kommune med overskriften 'tillid og respekt', hvori skolebestyrelsen gav en tillidserklæring til skolens lærere og ledelse i kølvandet på beskyldningerne i videoen. Med afsæt i brevet fra skolebestyrelsen stillede Venstre på byrådsmødet den 18. marts forslag om, at en samlet kommunalbestyrelse skulle bakke op om støtteerklæringen til lærerne på Fanø Skole.

Video-sagen Skolebestyrelsen på Fanø Skole består af i alt 16 medlemmer

To medarbejderrepræsentanter, tre fra ledelsen, syv fra forældrene, to repræsentanter for eleverne, en repræsentant fra de lokale foreninger og byrådsrepræsentant Niels Heinel (ML)

Begge medlemmer af Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe på Fanø, Christian Lorenzen og Frej Kofoed Petersen, har en fortid som ansatte på Fanø Skole

Christian Lorenzen som lærer og Frej Kofoed Petersen som lærervikar

Frej Kofoed Petersen fortalte i den omtalte video, at han var utilfreds med, at lærere på Fanø Skole havde fjernet klistermærker fra den højreradikale bevægelse Stram Kurs, mens et klistermærke med hans egen partiformand Søren Pape Poulsen (K) blev siddende.

Senere viste det sig, at lærerne havde fjernet klistermærker fra Stram Kurs, fordi de var sat på borde, hvor der sad syriske flygtningsbørn, og på et whiteboard, som skulle bruges til undervisning. Det fortalte både lærere og elever i kølvandet på videoen.

Ex-borgmester: Bedre sent end aldrig På byrådsmødet mandag den 18. marts var det Fanøs nuværende viceborgmester og tidligere borgmester Erik Nørreby (V), der på vegne af Venstres gruppe i byrådet talte for, at kommunalbestyrelsen skulle støtte op om lærere og ledelse på Fanø Skole, samtidig med at man tog afstand fra videoen. Erik Nørreby fremhævede især, at brevet fra skolebestyrelsen kom fra elev- og forældrerepræsentanterne - og ikke fra de mere politisk anlagte medlemmer som repræsentanterne fra medarbejdere, ledelse og byrådets egen repræsentant i skolebestyrelsen. Til JydskeVestkysten fortæller Erik Nørreby, at han syntes, at Frej Kofoed Petersen hidtil ikke havde undskyldt i tilstrækkelig grad. - Når elev- og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen anmoder byrådet om støtte efter denne sag, mener jeg, det er noget byrådet bør tage op. Det er heller ikke min opfattelse, at undskyldningen fra Frej Kofoed Petersen hidtil har været god nok. Jeg er dog tilfreds med, at der kom en undskyldning igår. Bedre sent end aldrig, siger Erik Nørreby. Det var et samlet byråd, der endte med at tilslutte sig støtteerklæringen. I en afsluttende bemærkning til punktet kvitterede borgmester Sofie Valbjørn (Alt) for Frej Kofoed Petersens undskyldning.

- Jeg gentager gerne for Erik Nørrebys skyld Frej Kofoed Petersen skriver i en sms til JydskeVestkysten, at han på trods af den uforbeholdne undskyldning igår til lærerne, allerede gav en undskyldning dagen efter, han offentliggjorde den kontroversielle video. - Jeg beklagede skriftligt allerede den 21. februar. Jeg trådte ved siden af, og det gentog jeg på byrådsmødet. Dermed håber jeg at have bidraget til at give skolens ansatte ro, så alle kan komme videre. Men hvorfor gentage undskyldningen, hvis du allerede mener, at du har givet den? - Fordi det åbenbart ikke har stået klart nok for Erik Nørreby. Og så gentager jeg gerne, skriver Frej Kofoed Petersen i en sms.