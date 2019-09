Lokalpolitiker efter detektivarbejde om Mølledammen: Regulativ siger to årlige oprensninger

I årevis har Esbjerg Kommunes miljøforvaltning forklaret politikerne, at der ikke findes et regulativ til vedligehold af Mølledammen. Men det gør der. 15. august blev det pludselig omtalt til et lodsejermøde i Ribe, og ifølge lokalpolitiker Peder Tørnqvist (K), der har gravet sig ned i grødesagen, lyder regulativet på to årlige oprensninger.

Ribe: Lokalpolitiker Peder Tørnqvist er en ivrig fisker. Han har i mange år fisket i Ribes vandløb og åer, men for omkring 10 år siden begyndte det at undre ham, hvorfor alting groede til når det ikke gjorde det før. I det små begyndte han derfor at undersøge, hvorfor blandt andet det tidligere så smukke vandspejl på Ribes mølledam begyndte at blive brudt af siv, sump og grøde.

Peder Tørnqvists undren tog sit udgangspunkt i, at lovtekster siger, at vandløbsvedligeholdelse er en pligt. Det er det i alle landets kommuner, og jo dybere ned, Peder Tørnqvist kom i sin research, jo mere blev han forundret over, hvordan vandløbsregulativerne blev tolket i Esbjerg Kommune, og i særdeleshed i Mølledammen i Ribe.

- Vores byrådspolitikere siger, de i årevis har fået at vide, at der ikke findes et regulativ for vedligehold af Mølledammen. Men det gør der jo. Det er opdateret i 1997, og det fik borgere først for nylig bekræftet i et møde i Ribe Fritidscenter, hvor forvaltningen også siger, at det kun skal vedligeholdes i strømrenden, siger Peder Tørnqvist og fremviser selve regulativet, der har en noget andet udlægning end det, forvaltningen tolker det til.

- Der står, at strækningen fra møllerne i Ribe til Varming bro skal oprenses to gange årligt, i juni og i september, og at oprensningen skal foretages i hele vandløbet, så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor forvaltningen siger, som de gør, siger han.