Lokalplanforslag for Jernstøberiet Ribe præsenteres til juni

Ribe: I første omgang blev det meldt ud, at lokalplanen for Jernstøberi-projektet forventes klar til førstebehandling i første kvartal af 2019. Så langt er man endnu ikke, men der arbejdes på højtryk med at få de sidste detaljer på plads, så man sikrer, at Ribes nye bydel med 255 nye huse på Jernstøberiets grund kommer til at gå op i en højere enhed.

Sådan lyder det fra Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, der nu har en revurderet tidsplan for projektet på plads.

- Vi arbejder på højtryk med lokalplanforslag, forslag til kommuneplanændring og miljørapport samt en udbygningsaftale om drift og anlæg af veje for at kunne realisere vinderprojektet fra parallelkonkurrencen om en Helhedsplan for Ribe Jernstøberi, siger formand for Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini(S).