Lokalplan ophævet for Ribes Telefonhuskarré

Kommunens Plan & Miljøudvalg indstillede på tirsdagens møde, at man ophæver lokalplanen for den centrale Telefonhuskarré i Ribe, fordi det vurderes at det kan være vanskeligt at drive butik i dette hjørne af Domkirkepladsen.

Ribe: Der har være både Aladdins Hule, ølbutik og galleri i den lille hjørnebutik på adressen Torvet 20 i Ribe, men fremover vil denne kunne laves om til beboelsesejendom frem for erhverv, hvis det står til politikerne i kommunens Plan & Miljøudvalg.

Udvalget vedtog på tirsdagens møde at ophæve lokalplanen for hele telefonhuskarréen, og baggrunden for ophævelsen af for ejendommen er en konkret ansøgning fra Sten Brink Jørgensen, der ønsker at anvende stueetagen til beboelse frem for erhverv.

Torvet 20 indeholder én tom butik i stuetagen og én bolig på 1. sal og 2. sal. Den gældende lokalplan muliggør ikke bolig i stueetagen, da lokalplanens anvendelse fastsætter erhverv i stueetagen, og dette ønske er man i udvalget enige om at imødekomme.

- Vi ønsker at ophæve lokalplanen, så butikkerne i Telefonhuskarréen kan ændre deres anvendelsen til bolig istedet for erhverv uden at skulle hele den administrative del igennem med kommunen, siger udvalgsformand Karen Sandrini(S) og forklarer, at der står et enigt udvalg bag beslutningen.

- I Ribe vil man gerne have liv i det hjørne af Domkirkepladsen, men vi må bare konstatere, at det er vanskeligt at drive butik i det område, siger Karen Sandrini, der ikke ser det som en afvikling af området, men dermed blot en yderligere mulighed for de erhvervsdrivende i området.

Tenefonhuskarréen er det område i det centrale Ribe, der strækker sig mellem Grydergade, Torvet, Præstegade og Korsbrødregade, og Plan & Miljøudvalget indstiller nu, at ophævelsen af lokalplanen sendes i offentlig høring i fire uger.