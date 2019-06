Lokalplan for Facebook brugt som løftestang i nedrivningssag i Andrup

Det er et af argumenterne fra Jexen Arkitekter, der på vegne af landmand Gunnar Rask Jensen - en af de lodsejere, der stod til at indkassere et to-cifret millionbeløb, hvis Facebook-handlen var gået igennem - har indsendt en ansøgning til Esbjerg Kommune om nedrivning af stuehus med længer på Grønkærvej 11. Gunnar Rask ønsker at bygge nyt stuehus, garage og maskinhus.

Esbjerg Kommune: Offentlige myndigheder må ikke forskelsbehandle, og når Esbjerg Kommune er sindet at give tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i forbindelse med lokalplanen for Facebooks - nu aflyste - datacenter-byggeri ved Andrup, kan kommunen ikke nu komme på andre tanker og nægte nedrivning af en anden bevaringsværdig ejendom i området. Og i hvert fald ikke uden at imødese et muligt erstatningskrav.

Ingen mening

Et flertal i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har mod forvaltningens indstilling sagt ja til at give nedrivnings-tilladelsen, mens et mindretal bestående af Socialdemokratiet og SF sagde nej. Det kunne have resulteret i, at mindretallet krævede sagen til afstemning i byrådet med henblik på at få nedlagt et såkaldt paragraf 14-forbud mod nedrivningen, hvilket ville betyde, at kommunen dernæst skulle igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, der forhindrer nedrivning af de bevaringsværdige bygninger.

Imidlertid har byrådet holdt sit sidste møde inden sommerferien - næste møde er først den 19. august - og efter reglerne kan ansøgeren 14 dage efter høringsperiodens udløb frit rive bygningerne ned, hvis der ikke er kommet anden afgørelse fra kommunen. I dette tilfælde er høringsfristens udløb den 26. juni, og en sagsbehandling i byrådet til august giver således ingen mening.

Udvalgsformand for Plan & Miljø, Karen Sandrini (S) er ked af, at landejendommen nu kan rives ned.

- Vi - Socialdemokratiet og SF - er blevet stemt ned i denne sag, og fra vores partimæssige synspunkt er det en kedelig sag. Vi er meget opmærksomme på de kulturmiljøer, der findes rundt omkring i vores kommune, og det er ærgerligt, at mange ønsker at fjerne det oprindelige, historiske præg. Når man bor i den slags huse, der har en historie og en særlig karakter for vores område, bør man have respekt for deres bevaringsværdi, mener Sandrini.