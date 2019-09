Lokale landmænd åbner staldporten

Esbjerg: Søndag den 15. september inviterer to lokale landmænd med tilknytning til mejerigiganten Arla til Åbent Landbrug. Her vil landmanden og hans familie vise rundt på gården og tale med forbrugerne. Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at komme helt tæt på køerne.

Børn og barnlige sjæle kan prøve at klappe en kalv og blive klogere på, hvor mælken kommer fra. Besøgende kan også få mere at vide om, hvad køerne spiser, og hvor de bor om sommeren og i vinterhalvåret. For dem, der er til maskiner og hestekræfter, er der også mulighed for at få et kig på malkemaskiner, malkeanlæg og store landbrugsmaskiner.

Der vil også være forskellige sjove udendørsaktiviteter på alle Arla-gårdene som eksempelvis at lege på halmlegepladser og køre på pedaltraktor - og så vil der være smagsprøver på Arlas mejeriprodukter til de lækkersultne. Gårdene holder åbent i tidsrummet fra klokken 10.00 til 16.00, og arrangementet er gratis.

I Esbjerg Kommune er der mulighed for at besøge Højlund Agro, Kibsgårdsvej 11 i Bryndum og Kjærgård Landbrugsskole, Kjærgårdsvej 31 i Bramming.