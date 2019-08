Lokale investorer afstår fra at købe højskole i Esbjerg

En trio bestående af tre stærke erhvervsfolk har efter nøje vurdering valgt at trække sig ud af kampen om at blive de nye ejere af den historiske Esbjerg Højskole.

Men onsdag sluttede fristen for at byde, og Esbjerg Kommune er endnu ikke klar med køberen, men PL Hotels meddeler direkte adspurgt, at man har valgt ikke at byde på ejendommen.

Trioen, der består af Peter Petersen, manden bag Hjerting Badehotel, og hans forretningspartnere og venner i familieforetagendet E. Bank Lauridsen Holding A/S - familieoverhoved Erik Bank Lauridsen og sønnen Per Bank Lauridsen - var som JydskeVestkysten skrev før sommerferien interesserede i udbudsprocessen vedrørende det kommunale højskolesalg.

Ikke atrraktivt

- Vi har gennem den seneste tid blandt andet analyseret markedet for kurser og konferencer lokalt, i Region Sydjylland, herunder Trekantområdet, og i hele Danmark generelt. Markedet er meget konkurrencepræget med mange udbydere på meget mere centrale lokationer end Esbjerg. Vi ser samtidig, at flere virksomheder etablerer egne mødefaciliteter ligesom teknologien med videokonferencer er i stærk udvikling. Det er vores vurdering, at blandt andet disse forhold har en relativ stor indflydelse på den omsætning, der kan generes - udover de helt store arrangementer - på et konferencehotel, siger Peter Petersen, bestyrelsesformand for PL Hotels Esbjerg.

Han oplyser desuden, at man har vurderet hotelmarkedet i Esbjerg i forhold til blandt andet belægningsprocenter og især flow, og man har gennemarbejdet tre forskellige scenarier for et eventuelt nyt konferencehotel.

- Projekterne spænder i anlægsomkostninger fra cirka 75 til 200 millioner kroner, og efter et grundigt forløb har vi konstateret, at samspillet mellem risiko og rentabilitet ikke er attraktivt under de givne forudsætninger. Derfor har vi valgt ikke at afgive et bud til Esbjerg Kommune på ejendommen og byggeretten.

Vores vurdering er nok, at det nuværende ECH Park har det bedste koncept og størrelse på stedet, siger han og fortsætter:

- P.t. har vi ikke andre konkrete planer, men vil i den nærmeste fremtid koncentrere os om at udvide Hotel Britannia - enten inden for den nuværende lokalplan for hotellet eller på nabogrunden i Skolegade.

Den nuværende lejer af den tidligere arbejderhøjskole, indehaveren af ECH Park, Palle Storinggaard, har tidligere overfor JydskeVestkysten meddelt, at han sammen med en investor agtede at deltage i udbuddet, hvorefter han har muligheden for at blive herre i eget hus.