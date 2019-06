Ribe: Indenfor et halvt år skal Ribes gamle, slidte remisebygning være forvandlet til et flot bryghus, når Ribe Bryghus bytter adressen i Skolegade ud med remisen på Seminarievej.

Arbejdet er gået igang, og hovedentreprisen på det store projekt er gået til H. Bruun & Søn, hvor indehaver Gregers Bruun sørger for, at alt bliver udført af lokale håndværkere.

- Vi vil gerne arbejde i lokalområdet, så det er jo fjollet ikke at slå til, når der er sådan et spændende projekt, siger Gregers Bruun.

En af de afgørende dele i netop hans tilbud i licitationen var, at alle samarbejdspartnere er fra 6760 Ribe, ligesom Gregers Bruun selv kommer fra samme by, Lustrup, hvor også de tre ejere af Ribe Bryghus, Lars Nielsen, Mark Vind og Steen Sahl, kommer fra.

For de tre bryggere har det været vigtigt, at håndværkerne var lokale.

- Det er en stor fordel for os og for håndværkerne, at det er et lokalt team, der udfører arbejdet. Vi er et lokalt bryghus, og vi er lokalt forankret, så derfor er det oplagt at bruge lokale håndværkere, siger Lars Nielsen og forklarer, at man i de nye lokaler får tre gange så meget plads.

- Det er længe siden, vi begyndte at snakke om, at vi skulle have noget andet, og remisen er det helt optimale sted. Vi fordobler vores kapacitet ved at købe seks nye tanke, der hver kan rumme 2000 liter. Det bliver rigtig rart, at vi kan komme til at brygge, uden at vi skal flytte rundt på tingene, siger Lars Nielsen.