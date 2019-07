Lokale folketingsmedlemmer danner vestjysk lobby

- Jeg ved fra min tid som minister, at der er områder i Danmark, som er langt bedre til det her end Esbjerg. Herning, Horsens eller Kolding er gode eksempler, og når man sidder som minister og får besøg af en delegation, der har argumenterne og fakta i orden, påvirker det selvfølgelig, siger Ulla Tørnæs.

Jeg ved fra min tid som minister, at der er områder i Danmark, som er langt bedre til det her end Esbjerg. Herning, Horsens eller Kolding er gode eksempler, og når man sidder som minister og får besøg af en delegation, der har argumenterne og fakta i orden, påvirker det selvfølgelig.

Uddannelse til Esbjerg

De fire folketingsmedlemmer spænder fra Liberal Alliance til Enhedslisten, og derfor er det klart, at de ikke kan blive enige om alting, men en del af strategien er at udvælge de sager, hvor de på trods af partiskel kan stå sammen og hvor eksempelvis Esbjerg Kommune og byens erhvervsorganisation også trækker på samme hammel.

- Et godt eksempel er arbejdet med at få flere videregående uddannelser til Esbjerg. Det er der ikke så meget partipolitik i, og vi ved, hvor vigtigt det er for Esbjergs udvikling. Her kan vi hver især løfte sagen ind i vores partier, siger Henning Hyllested.

De fire forestiller sig et nogenlunde formaliseret samarbejde, hvor de jævnligt mødes med både borgmesterkontoret og måske Business Esbjerg.

- Det vigtige for os er jo også at vide, hvilke sager vi skal kaste os over i form af, at der er opbakning fra Esbjerg. Man skal ikke kæmpe alle slag, så det afgørende er at finde ud af, hvilke der er de vigtige, siger Anders Kronborg.

Hos Liberal Alliances Henrik Dahl, er det overraskende, hvor dårlig Esbjerg og Vestjylland har været til at begå lobbyvirksomhed i København.

- Esbjerg mangler i den grad at opdatere sig på, hvordan politik udøves i dag, og virkeligheden er, at det har mange andre områder for længst opdaget. Vi synes, det er synd, fordi Esbjerg som energimetropol og i øvrigt landets femtestørste by skal have en større vægt, end tilfældet er i dag.