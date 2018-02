Lokale fitnesscentre mangler kontrol med steroider

Stort set ingen af de mindre kommercielle fitnesscentre i Esbjerg samarbejder med Anti Doping Danmark om at bekæmpe doping. Det er for dyrt og unødvendigt, lyder forklaringerne. Bekymrende, mener udvalgsformand.

- For det første vurderer vi, at det ikke er noget problem for os. Crossfit lægger ikke op til bare at få kæmpe muskler. Og for det andet er det også et spørgsmål om økonomi, siger Louise Sørensen, som er marketingsmedarbejder og instruktør hos CrosssFit Onshore.

Esbjerg: Langt størstedelen af de lokale, kommercielle fitnesscentre i Esbjerg samarbejder ikke med Anti Doping Danmark om at bekæmpe steroider og andre former for doping.

Hvis man testes positiv for doping i et center, som samarbejder med Anti Doping Danmark, bliver man udelukket for al træning i alle samarbejdscentre i op til to år.Alle foreningsbaserede fitnesscentre, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund har automatisk en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. For kommercielle fitnesscentre er det frivilligt, om de vil samarbejde med Anti Doping Danmark. I Danmark er strafbart at distribuere og være i besiddelse af doping. Det er dog ikke strafbart at have det i blodet.

- Tidligere kunne det være dyrt for centrene. De skulle både betale et årligt beløb for at være med, og så skulle de betale ekstra, når kontrollørerne kom forbi, og hvis nogen blev testet positiv. Derudover var systemet generelt meget rigidt. Men i dag har samarbejdet aldrig været bedre, og prisen aldrig været lavere, siger Kiri Korsager, der har mere end 15 års erfaring fra fitness-branchen.

Anti Doping Danmark vurderer selv, at der stadig er mange myter om, at det er dyrt og svært at være med i samarbejdet. Men organisationen understreger, at det ikke er tilfældet.

- Vi har simpelthen fjernet alle de store håndvægte. Derfor er det begrænset, hvor stor man kan blive i vores center. Derudover oplever vi det ikke som et problem, da vores medlemmer primært kommer for at forbedre deres sundhed, siger Charlotte Nørregaard, som er medejer af Felix Fitness i Rørkjærsgade.

Flere centre forklarer også det manglende samarbejde med, at de umiddelbart ikke har unaturligt store medlemmer i deres centre, og at de allerede har gjort en indsats for at holde dem væk.

En bedre pris

En af dem, der har fået øjnene op for det, er Mikkel Madsen. Da han åbnede Old School Gym i Stormgade for små to år siden, fik han af vide, at det ville koste ham cirka 12.500 kr. om året at deltage. Det var alt for meget for en nystartet enkeltmandsvirksomhed, forklarer han. Men efter avisen talte med ham tidligere på ugen, valgte han selv at kontakte Anti-doping Danmark igen, og det har ændret situation.

- De fortalte, at det nu kun koster 3.800 kroner om året. Og så er det jo pludselig en helt anden sag. Jeg overvejer stærkt at melde centret ind i samarbejdet. Vi bøvler allerede lidt med en opfattelse af, at vi er et center kun for store typer, hvilket er helt forkert. Og det kunne en glad smiley nok ændre på, siger Mikkel Madsen.

Og jo flere der kommer med i samarbejdet, jo bedre. Det mener May-Britt Andrea Andersen (K), der er formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune,

- Jeg kan godt forstå, at prisen kan være en udfordring for små centre. Men det er bekymrende, at flere ikke er med. For så kan de, der bliver udelukket fra de samarbejdende centre, jo bare forsætte andre steder, siger May-Britt Andrea Andersen.