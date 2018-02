Lokale butikker har succes med at bekæmpe madspild gennem en app

Gennem appen Too Good To Go sælger syv forretninger i lokalområdet ud af de madvarer, som ellers ville blive smidt ud.

Ribe: Syv lokale forretninger fra Ribe, Bramming, Gørding og Gredstedbro vil være med til at mindske madspildet. Derfor er forretningerne med i konceptet Too Good To go, hvor de via en app sælger overskydende mad, som ellers ville være blevet smidt ud eller gået til landbruget.

Og det er en stor succes, fortæller man hos Bageriet Pompei i Ribe, der har været en del af Too Good To Go i et lille års tid.

- Det fungerer rigtigt godt, og vi vil gerne være med til at bekæmpe madspild. Ellers går vores overskydende mad til en bondemand, men vi tænkte, at der nok var nogen andre, der også havde brug for det, fortæller indehaver Betina Hansen.

Hos dem kan kunderne købe en såkaldt Magic Bag, hvor posens indhold varierer fra dag til dag og kan indeholde alt fra brød, pølsehorn, pizza til søde sager. Der er hver dag sat ti lykkeposer til salg, og en pose hos bageriet koster 29 kroner.

Også Dagli'Brugsen i Gredstedbro er hoppet med på møllen og har været med i cirka et halvt år. De sætter hver dag to poser til salg til 30 kroner. De kan indeholde alt fra bagerbrød, kød og pålæg til friskvarer og har som minimum en værdi på 100 kroner.

- Det er et godt og nemt koncept. Kunderne har også taget godt imod det, i takt med at de har lært det at kende, og vi har ikke haft problemer med at sælge poserne, siger uddeler Jørgen Gerken.