Lokale Whores & Thieves giver igen lyd fra sig

Singlen "Shh ..." er forløberen til en kommende EP med titlen "Older Ones", og de fem musikerne er også ved at planlægge en turné i det nye år.

Modnet band

Whores & Thieves udgav deres andet album "Silent Town" til et overflødighedshorn af gode anmeldelser. "Det er råt, levende og lige på, og lyder allerhelvedes fedt", som Aarhus Stiftstidende skrev.

Desværre for bandet blev alle aktiviteter sat på pause i ubestemt tid, da bandet blev ramt af alvorlig sygdom, og derfor hverken kunne turnere, skrive nyt materiale eller følge op på Silent Town.

Nu er bandet imidlertid tilbage, og de har brugt den seneste tid i studiet til at indspille seks nye numre, der udkommer som en digital EP i det nye år.

Singlen "Shh ..." viser et modnet band, der har valgt at udforske et mere afdæmpet udtryk, der giver plads til flere nuancer og de dunkle passager, der altid har fundet sted i Whores & Thieves' univers. Tilgangen er den samme som tidligere, men tonerne på EP'en er denne gang mere inspirerede af den mørke country og folk. Der trækkes dog stadig tråde med referencer til både Cave, Cash og Queens of the Stone Age.