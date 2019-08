Lokal virksomhed står bag ny vaskehal i Gørding

- Det var Ole, der fik idéen, siger Birgitte Blach Jørgensen, mens Ole Hansen forklarer, at han ofte har været irriteret over at køre til Bramming eller Holsted for at vaske bil.

Det er planen, at vaskehallen åbner fredag den 1. november. Man håber, at puslepladsen kan åbne allerede den 28. september, når der er "Kend din by-dag" i Gørding.

Bramming

- Og nu har vi lokalet til det, så vi kan udnytte det, fortsætter Birgitte Bach Jørgensen.

Parret sendte en ansøgning til Esbjerg Kommune, hvor sagsbehandlingstiden var lidt længere end de forventede.

Muligvis på grund af den store polemik om en vaskehal i det centrale Bramming, men nu er arbejdet med vaskehallen så småt ved at gå i gang.

Vaskehallen kommer til at ligge midt i bygningen, hvor der allerede findes en port, og resten af bygningen indrettes til lager For Trade-Line. På arealet udenfor kommer der opmarchbåse, og der indrettes en pusleplads, hvor man gratis kan støvsuge bilen og banke gulvmåtter.

Og hallen indrettes med den nyeste teknologi.

- Det bliver med biologisk rensning, og det koster op mod en kvart million kroner. Vandet, der udledes til kloak, er helt rent. Det skal ikke engang gennem et oliefilter. Det koster, så profitten bliver det nok så som så med, men til gengæld bliver Trade-Line den eneste virksomhed her i området, der kommer til at tilbyde gratis bilvask til firmaets medarbejdere, fortæller Ole Hansen, der håber, at den kommende vaskehal ikke kun bliver benyttet af borgerne i Gørding, men også af kunder fra oplandet.

- De har jo lige så let ved at køre til Gørding som at køre til Bramming. Vi vil ikke lave priskrig, men vi vil gerne udfordres på kvaliteten, siger Ole Hansen.