Lokal verdensarv får stor opmærksomhed i Berlin

Ribe: En lille film om syddansk verdensarv er netop blevet præmieret på verdens største turistmesse i Berlin.

Verdensarven i Syddanmark består af Christiansfeld, Vadehavet og Jelling, og de seneste år er de tre steder rykket tættere sammen, når det gælder markedsføring.

Målet er at fortælle historien om disse tre meget forskellige verdensarvssteder, der kan nås inden for overskuelig køretid. Region Syddanmark har støttet dette projekt og en af de konkrete resultater er den lille to minutters film "Generations". Den fortæller om de tre steder og om det helt særlige med at give verdensarven videre. Verdensarv er noget, vi føler, deler - og giver videre til næste generation, lyder det i pressemeddelelsen om filmen.

Filmen har torsdag formiddag fået tredjepladsen i Golden City Gate Awards, i kategorien "Regional" promotion på den store turismemesse ITB i Berlin. Messen er verdens største og tiltrækker blandt andre tusindvis af journalister hvert år.