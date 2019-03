Lokal stjerneadvokat indtræder i EfBs bestyrelse

Peter Kirk Larsen, 54 år, der i byens erhvervsliv har stjernestatus og er blandt de absolut mest foretrukne advokater, er også direktøren i advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius, hvor han for nogle år siden overtog direktørposten efter sin far, firmaets stifter, Sten Kirk Larsen. Siden har advokatfirmaet fortsat sin succesfulde udvikling med i dag omkring 100 ansatte fordelt på adresser i Esbjerg, København, Herning og Skjern.

For mig bliver det også afgørende, at jeg kan frigøre lidt tid fra mine rigeligt mange andre gøremål for at kunne holde balancen arbejdsmæssigt. Det må tiden vise.

- Jeg er jo som advokat vant til at få en rimelig fornuftig betaling for mit arbejde. jeg vil rigtig gerne i tide - mod alle odds - øge mine chancer for at komme i himmelen ved undtagelsesvis at gå ind i en bestyrelse, hvor man arbejder gratis. Til gengæld får bestyrelsen løbende skæld ud, hvis holdet taber, men Kristoffer har dog lovet mig, at vi minimum får bronze i år, lyder det slagfærdigt fra Kirk Larsen.

-Jeg synes, at sport - især fodbold - er spændende. Der er høj puls, og jeg kan godt lide spænding og tænding. Mænd bliver til drenge på stadion, og der er her, man oplever en naturlig fællesskabsfølelse, siger Peter Kirk Larsen, der samtidig demonstrerer en pæn portion humor i relation til sin tiltræden:

Det bliver spændende

Kristoffer Jarl Kristensen, der er bestyrelsesformand i EfB Elite A/S og den, Peter Kirk Larsen henviser til, er bare glad for at det er lykkedes, at få den lokale advokat med om bord - uanset slutplaceringen i medaljeslutspillet.

- Peter Kirk Larsen har jo ved forskellige lejligheder været inde over med sin hjælp og ekspertise, ligesom han også har været med til at bidrage med penge til klubben. Han er en god støtte af EfB, og med sine kompetencer vil han være et frisk pust med inputs udefra. Det bliver helt sikkert spændende, siger Kristoffer Kristensen.

Peter Kirk Larsen, der også er islandsk konsul, ledede for cirka halvandet år siden er gruppe af lokale erhvervsfolk, som sammen med andre erhvervsdrivende i Esbjerg bidrog med millionstøtte, da EfBs likviditet var hårdt presset.