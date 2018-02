Lokal sangskriver udgiver musik

Den lokale sanger og pianist, Helene Bak, udgiver i denne uge pladen In the Flipside sammen med Kirstine Birk.

Ribe: On The Flipside er titlen på en ny EP med de to sangerinder, sangskrivere og musikere Kirstine Birk & Helene Bak.

Pladen består af en samling af fem smukke, nyskrevne sange, hvor udtrykket fremstår både intimt og stort.

- On The Flipside kredser om livet, som det ser ud, når man kommer lidt ind under overfladen. Sangene rummer både blød melankoli og styrke. Teksterne cirkler om de historier, de stille eksistenser rummer, og de handler om at prøve at trænge igennem til en ven, om at være fastfrosset i månelyset og om, hvordan dage kan have mistet deres farve, siger Helene Bak.

Begge artister er erfarne sangskrivere med to solo-udgivelser bag sig. Helene Bak udgav debutalbummet Oh So Quiet i 2015 og har netop udgivet EP'en Still There Is Me.

Helene Bak er født og opvokset i Ribe, hvor hun også har startet sin musikalske karriere. Hun er uddannet pianist på Sydvestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg. Helene er kendt som en meget dygtig sanger, pianist og sangskriver.