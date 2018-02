Lokal hjælp til børn og unge nomineret til pris

Esbjerg Kommune: Den 22. marts uddeles Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018, og i den forbindelse er tre organisationer nomineret, som alle kører projekter i Esbjerg Kommune.

Den første er Lær for Livet, som forsøger at styrke anbragte børns læring i 41 kommuner landet over. Fra 2015 til 2017 har to af Esbjerg Kommunens anbragte børn fået glæde af programmet. Målet er, at det skal hjælpe børnene med at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den anden er foreningen Broen Danmark, der hjælper udsatte børn og unge med at få et aktivt fritidsliv. I Esbjerg blev der oprettet en lokalafdeling i 2013. Siden har 133 børn og unge fået støtte gennem Broen Esbjerg, der lige nu har otte frivillige tilknyttet.

Endelig har organisationen Læs for Livet på landsplan uddelt 150 fysiske biblioteker med i alt 115.000 bøger til institutioner og bosteder for anbragte børn og unge. I Esbjerg Kommune har børnecenter Jupitervænget, familiecenter Fridtjof Nansens Vej og børnecenter Ørnevænget modtaget hver deres bibliotek.