Lokal bondehær opstiller mindesten for sejren ved overkørsel 26

En tonstung mindesten er stillet op ved overkørsel 26 på Hillerup Markvej nord for Ribe, og snart påsætter lokale en mindeplade for sejren over Banedanmark i deres ugelange kamp imod lukningen af overkørsel 26.

Kampen endte med, at transportminister Ole Birk Olesen (LA) den 21. juni beordrede Banedanmark til at sætte lukningen i bero, og dermed havde bondehæren vundet en flot sejr over Banedanmark, der blev udført med demonstrationer foran Banedanmarks og entrenøren Aarsleff Rails maskiner, mens historien langsomt bredte sig til alle egne af Danmark.

Hillerup: Over tre uger i juni beskrev JydskeVestkysten, hvordan en flok landmænd og beboere på Hillerup Markvej kæmpede en lang og sej kamp mod Banedanmark for at hindre lukningen af overkørsel 26.

Når pladen med mindeord er sat op på den store mindesten, så vil der blive meldt en officiel dato ud for, hvornår der vil finde en officiel offentliggørelse sted af mindesmærket ved overkørsel 26. Det forventes, at det vil ske i uge 33.

Ingen faldne

Mindestenen skal både ses en vigtig påmindelse om, at det rent faktisk lykkedes for en flok lokale bondemænd at vinde en sejr over Banedanmark, men skal samtidig også ses som et humoristisk indspark i en debat om, hvor man som menigmand står, når først systemet har taget en beslutning.

- Vi gør dette for på en lidt humoristisk måde at vise, at det er vigtigt at kæmpe for sin sag, hvis demokratiet skal fungere, og ikke blive en slags enevælde, siger Knud Johnsen, der var en af foregangsmændene i de tre uger, kampen mod Banedanmarks gravemaskiner og politiet stod på.

Under hele forløbet blev det også flere gange nævnt, at det ville være en slags enevælde, hvis Banedanmark og staten blot kunne trumfe deres vilje igennem, og Knud Johnsen løfter lidt af sløret for, hvad der vil komme til at stå på mindepladen, der efter planen sættes på den store sten ved overkørsel 26 i denne uge.

- Bondeoprøret for demokratiet i 2018 - ingen faldne, siger Knud Johnsen, der dog smiler lidt ved tanken om, at især Banedanmarks projektleder på stedet flere gange i det tre uger lange forløb lignede en om ikke falden mand, så i hvert fald en slagen mand, der var meget træt af hele situationen.