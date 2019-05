Lokal Jensens Bøfhus er årets restaurant: - Jeg er helt oppe at køre

Direktøren overrakte forleden den ærefulde pris til Jensens Bøfhus i Esbjerg Nord ved en ceremoni for samtlige restaurantchefer for bøfkæden.

Antal restauranter: 33 - heraf 23 i Danmark, 8 i Sverige og 2 i NorgeTal for 2018: Gæster: 3 millioner årligt Ansatte: 1.000 Club Jensens (loyalitetsklub): 300.000 medlemmer Omsætning i Jensens Food Group: 481 mio. kr.

Helt i top

Det er restaurantchef og franchisetager Lene Munk Kristensen, der står i spidsen for restauranten i Esbjerg Nord, som hun åbnede tilbage i 2013. Restauranten kan bryste sig af at have højeste score på både tilfredse gæster, uddannelse af medarbejdere, økonomi og renlighed i restauranten.

- Vi laver gæstetilfredshedsundersøgelser gennem hele året, så hvis man har booket bord hos Jensens Bøfhus eller er medlem af Club Jensens, så modtager man et link og bliver spurgt, om man vil give en tilbagemelding til restauranten. Så det er kun gæster, der har besøgt os, som besvarer det, og her var gæsterne altså yderst tilfredse med restauranten i Esbjerg Nord, fortæller Anders Nikolaisen og fortsætter:

- Vi tager hvert år en dag ud af kalenderen, hvor restaurantchefer og personale fra vores administration kører rundt og bedømmer restauranterne ud fra en lang tjekliste. Og så bliver restauranterne tildelt en score ud fra det, og også her var Esbjerg helt i top.