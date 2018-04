Logitrans ved Ribe fik overskud på syv millioner

Virksomheden i Farup nåede ikke helt målene i sit budget, da 2017-omsætningen endte med at blive 8,5 procent under budgetmålet, men dog alligevel større end i 2016.

FARUP: Logitrans i Farup kom ud af 2017 med et overskud på syv millioner kroner før skat. Og med sådan et resultat kan man næsten ikke tillade sig at være utilfreds, lyder det fra administrerende direktør Gitte Kirkegaard fra Logitrans A/S.

- Ikke desto mindre lever vi ikke op til vores mål på bundlinjen i år, og det kan vi ikke være tilfredse med, siger hun og føjer til, at overskuddet ligger et par millioner kroner under virksomhedens overskud i 2016.

Forklaringen på det mindre overskud er dog faktorer, som virksomheden ikke har haft nogen indflydelse på. Det er nemlig primært negative valutaændringer på både den kinesiske valuta og amerikanske dollars, som er årsagen.

- Det er faktorer vi ikke selv har indflydelse på. Men det påvirker vores regnskab væsentligt, og i år er det desværre i negativ retning, siger Gitte Kirkegaard.

Virksomhedens omsætning var i 2017 heller ikke på det forventede niveau.

- Vi endte 8,5 procent under vores budget, men opnåede dog en lille vækst på tre procent i forhold til 2016. Det er især omsætningen i USA, der ikke har levet op til forventningerne. Omsætningen på de store europæiske markeder har enten været status quo eller stigende i forhold til sidste år, siger Gitte Kirkegaard.