Løsningsforslag i Vilslev-sag trækker ud

Borgerne i Vilslev, Jedsted og de omkringliggende enge må vente længere tid end beregnet på løsningsforslag fra en nedsat arbejdsgruppe for, hvad der skal ske for deres område. Rapporten er egentlig færdig til fremlæggelse, men er så teknisk, at man bruger yderligere en måned på en sammenfatning af konklusionerne.

Men det sker ikke, for fra Esbjerg Kommune lyder det nu, at man først vil være klar med en samlet rapport sidst i juni måned. Det blev besluttet på et møde mellem arbejdsgruppens parter 24. april.

Arbejdsgruppen, der består af Sydvestjysk Landboforening, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Esbjerg Kommune har i de forgange måneder arbejdet på at finde en holdbar og fremtidssikret løsning, og i begyndelsen af marts 2018 hed det i JydskeVestkysten, at arbejdsgruppen forventede i maj 2018 at levere et grundlag, som politikerne ved de forskellige instanser og organisationer kunne tage stilling til.

Siden efteråret har man i området råbt vagt i gevær overfor Esbjerg Kommune på grund af massive vandmængder fra Kongeåen, der ødelægger engområderne, og reaktionen var at oprette en arbejdsgruppe, der skulle arbejde på en langsigtet løsning frem for at komme til hjælp nu og her.

Vilslev: Borgere og lodsejere omkring de oversvømmede områder ved Vilslev og Jedsted kan se frem til at skulle vente endnu længere på en løsning for deres område, end det oprindeligt var planlagt.

Teknisk kompliceret

- På mødet gennemgik man et stort og meget teknisk notat, og blandt parterne var der enighed om, at det vil være nødvendigt med en sammenfatningsrapport, som på en klar og tydelig måde redegør for resultaterne af undersøgelserne, siger direktør for teknik og miljø i Esbjerg Kommune, Hans Kjær, og forklarer, at en sådan rapport først vil kunne være klar til forelæggelse for bestillerne af undersøgelsen sidst i juni måned, og at bestillerne er de første, der skal se rapporten.

Hans Kjær uddyber, at man har arbejdet hårdt på at få rapporten færdig, og at man godt kunne have afleveret den bestilte rapport, men at den er blevet så teknisk kompliceret over omkring 50 sider, at den kan være vanskelig at forstå.

- Det har vi desværre måttet erkende i arbejdsgruppen. Bare det at beskrive strømningsforholdene i Vadehavet er en teknisk kompliceret affære, og vi har derfor i enighed mellem Sydvestjysk landbrug, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunen aftalt at lave en mere tilgængelig sammenfatningsrapport, siger Hans Kjær og forklarer, at man har orienteret det politiske bagland herom hos både landbruget og kommunen.