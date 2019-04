Løsgænger sigter mod Folketinget: Jeg er ikke en Hitler nummer 2

Til Folketingsvalget stiller Freddy Mortensgaard fra Esbjerg op som løsgænger med stram udlændingepolitik og kamp for kronisk trætte på programmet.

- Man må gerne kalde mig racist, men det er jeg ikke. Jeg er ikke Hitler nummer 2, men det er et faktum, at hovedparten af den arabiske indvandring giver os problemer. Nogle af dem er sikkert udmærkede mennesker, men generelt koster de samfundet milliarder af kroner. Derimod har vi masser af indvandrere fra Fjernøsten, der er flittige, arbejdsomme og selvforsørgende, selv om de kommer længere væk fra end araberne, siger Freddy Mortensgaard.

Kun JydskeVestkysten mødte nemlig op, og dermed også antydet, at 66-årige Mortensgaard nok ikke kan køre den hjem på medieeksponering ved det folketingsvalg, der skal holdes inden sommerferien. For hans hold består af ham og nogle venner til at hænge de allerede trykte 500 valgplakater op i Syd- og Sønderjylland. Ingen sponsorer andre end ham selv, der egentlig helst ville opstille som parti under navnet "Dansk Kasterparti - din og min fornuft", men ikke har kunnet nå at indhente de nødvendige 20.000 underskrifter.

Esbjerg: Der var både rundstykker og kaffe nok, da Freddy Mortensgaard tirsdag inviterede de danske medier til pressemøde i et interimistisk opstillet telt ved hans ejendom tæt på Korskro ved Esbjerg.

Kun én gang siden 1953 er en løsgænger kommet i Folketinget, nemlig Jacob Haugaard, der i 1994 fik 23.253 personlige stemmer. Man kan ikke sige det præcist, men forventningen er, at man som løsgænger skal have 15.000-20.000 stemmer for at komme i Folketinget. Læs mere på: freddy.mortensgaard.dk

Hjælp til trætte

Hans politiske mærkesag over alle er dog kampen for de mennesker, der er ramt af ME (Myalgisk Encephalomyelitis) i folkemunde kendt som kronisk træthedssyndrom. Ifølge ham selv har han været ramt af denne sygdom, siden han som 17-årig var sømand.

- Jeg har aldrig kunnet få noget, der virker, af sygehusvæsenet og er derfor gået over til naturmidler. Hele denne patientgruppe bliver ikke behandlet ordentligt, men bliver hånet og latterliggjort af systemet, og det vil jeg gøre noget ved, siger Freddy Mortensgaard.

Kigger man på hans hjemmeside med de politiske mærkesager er energipolitik også i højsædet, men her gælder det ikke olie eller vindmøller. Derimod går han ind for brugen af grundstoffet thorium i forbindelse med kernekraft i stedet for det udskældte uran, der kan bruges i våbenindustrien.

- Havde det ikke været for de venstreorienteredes løgnagtige skrækpropaganda mod det, som kunne have været vores redning i forhold til global opvarmning, nemlig den reneste, sikreste og billigste energiform, som er den "grønne atomkraft" thorium, kunne Co2 udslippet i dag have været overskueligt, siger Freddy Mortensgaard.

Og tror han selv på, at han som løsgænger bliver valgt til Folketinget?

- Jeg ved godt, at sandsynligheden måske ikke er så stor, og fremmødet til pressemødet tegner selvfølgelig ikke så godt, men jeg har en chance.