Lodsejerudvalg ved Kongeåen vil have landfornyelse

Oversvømmelser ved Kongeåen skal modvirkes ved at omlægge dårlig landbrugsjord til natur, mener lodsejere. De går nu i gang med at undersøge mulighederne for finansiering, og ved møde på Gredstedbro Hotel blev den lodsejergruppe valgt, der skal stå i spidsen for processen.

Kongeåen: Cirka 25 lodsejere med marskjord ved Kongeåen vil have undersøgt mulighederne for et naturprojekt og en jordfordeling i området.

Under et nyligt møde på Gredstedbro Hotel valgte man en lodsejergruppe, der har til opgave se nærmere på det, og de fem personer, der blev valgt til lodsejergruppen, er Jørgen Andersen, Mads Peter Lauridsen, Jens Kristian Jensen, Niels Peter Mogensen og Inge Jørgensen.

Den konkrete anledning er de senere års hyppige oversvømmelser ved Kongeåen, og at der er penge at søge til formålet via den særlige tørkepakke, som staten vedtog sidste efterår. Lodsejerne mener, at tiden er kommet til at rydde op i det, der ikke giver værdi.

Sydvestjysk Landboforening står bag ideen om lodsejerudvalget, som også støttes af Esbjerg Kommune, og landboforeningens formand, Niels Laursen, der også deltog i mødet, forklarer, at landboforeningen vil arbejde for at projektområdet bliver så stort som muligt, gerne 500-1.000 hektar.

- Samtidig med, at processen frem mod en omfordeling af jord fra landbrug til natur er sat i gang, arbejder vi sammen med Esbjerg Kommune videre med to andre løsninger på oversvømmelsesproblemerne. Der kan blive tale om både at etablere ét, to eller tre sandfang og at uddybe Kongeåen, så bundkoten sænkes 20-40 cm Begge projekter er netop sendt i udbud, siger Niels Laursen.