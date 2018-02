Lodsejere påpeger fejl i kommunens opmåling af Kongeåen

I årevis har lodsejere langs Kongeåen påpeget fejl i Esbjerg Kommunes opmålinger af Kongeåen, og set dem som medvirkende til områdets store vandmængder. Nu viser uvildige undersøgelser, foretaget af to autoriserede landmålerfirmaer, at der er store forskelle på opmålinger af Kongeåen.

Vilslev: I al hemmelighed har en gruppe af lodsejere og erhvervsdrivende i og omkring Vilslev fået et uvildigt landmålerfirma til at opmåle bunden af Kongeåen. Årsagen er, at man i mange år har klaget over Esbjerg Kommunes opmåling af Kongeåen, som man mener har været decideret forkert, og at denne skulle være medvirkende til, at store områder langs Kongeåen ved Vilslev nu er oversvømmet.

Og den nye opmåling er opsigtsvækkende.

- Nu har vi endelig dokumentationen for, at vi havde ret i vores mistanke omkring kommunens opmåling, siger talsmand for lodsejerne i Vilslev, Allan Sørensen, og forklarer, at nye undersøgelser viser, at der er op til 70 cm i forskel mellem kommunens tal og de nye tal.

Allan Sørensen uddyber, at de nye undersøgelser er foretaget efter, at Esbjerg Kommune har renset åen op ud fra kommunens vandløbsregulativ, men at man i de nye tal blandt andet kan se, at der flere steder er sandbanker, der ligger 70 cm over bundkoten.

- Generelt er den faktiske bundkote for høj i forhold til regulativets bundkote, og vi spørger også os selv om, hvorfor der er så stor forskel mellem de to målinger. Det burde ikke kunne lade sig gøre, siger Allan Sørensen og uddyber, at man som Esbjerg Kommune har haft et uvildigt, autoriseret landmålerfirma til at stå for opmålingen.