Lodsejere luftede utilfredsheden på borgermøde om oversvømmelser

Først gennemgik Hans Kjær og Christina Føns rapportens konklusioner, der blev fremlagt på en måde, der viste, at der egentlig ikke var nogen problemer i området, ligesom man på mødet heller ikke fremhævede nogen af de otte løsningsforslag frem for andre. Dette blev også med utilfredshed bemærket i forsamlingen, men når borgerne fremførte deres kommentarer, løsningsforslag og spørgsmål forblev svarene fra politikere og miljøforvaltning ukonkrete i forhold til en decideret løsning, og det eneste der skete var, at borgerne blev opfordret til at indsende deres høringssvar.

Sådan lød en af kommentarerne på det offentlige møde på Gredstedbro Hotel onsdag aften, som Esbjerg Kommune havde inviteret til for at gennemgå rapporten "Løsningsmodeller for afvanding af Kongeåen", der giver otte forslag til, hvordan man sikrer, at Kongeåen ikke løber over sine bredder ved især Vilslev og Jedsted.

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen var efter borgermødet tilfreds med aftenens forløb.- Det gik faktisk næsten bedre end forventet, for der kom mange alternative løsningsforslag frem på bordet. Folk var konstruktive, selv om jeg selvfølgelig godt ved, at de gerne vil have en løsning nu og her, siger Søren Heide Lambertsen, der sammen med sit udvalg til oktober skal behandle sagen politisk, hvorefter man forventer at melde ud, i hvilken retning man vil arbejde fremadrettet.

Løsningsforslag

Og der var mange hænder i vejret på Gredstedbro.

Der var konklusioner om, at regulativet fra 1993 skal fornyes, så det lever op til de forhold, der er i dag. En mente, der burde laves å-diger og en anden, at bunden i åen ganske enkelt er for høj, så bundregulativet bør ændres. Så var der spørgsmål om oversvømmede katastrofeveje ved digebrud og undren over, at kommunen ikke mener, at fjernelsen af Jedsted Mølle ikke spiller ind i den øgede vandstand i området, og aftenens mange kommentarer viste, at landmænd og lodsejere er rigtigt godt inde i sagen.

Størstedelen var nemlig ikke spørgsmål, men helt konkrete løsningsforslag, hvilket glædede landboformand Niels Laursen, der igen og igen opfordrede folk til at sende deres løsningsforslag ind.

På et punkt rejste Niels Laursen sig dog og modsagde landmålerfirmaet LandSyd, der garanterede, at deres målingerne for kommunen var valide. Han mente, at målingerne måske nok var rigtige, men at regulativet og kommunens udregninger er forkerte. En borger forklarede, at der aldrig har været så meget sand i åen som nu, mens folk også var frustrerede over, at kommunen ikke kunne svare på, hvem der skal betale for eventuelle sandfang i området.