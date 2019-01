Lodsejere har tabt tilliden til kommunen: Betaler selv for at få eftertjekket målinger

Flere lodsejere og vandløbslaug har mistet tilliden til embedsværket i Esbjerg Kommune efter årelang kamp om oprensning og pasning af vandløb.

Esbjerg Kommune: Alslev A, Hjortvad Å, Kongeå og Ribe å. Problemet er velkendt, tålmodigheden er opbrugt og tilliden er væk. I årevis har landmænd, lodsejere og vandløbslaug kæmpet med Esbjerg Kommune om vedligeholdelsen af offentlige vandløb. Tilbage står en række borgere, der er overbeviste om, at kommunen først handler, når de klager over forfald. Og undervejs er tilliden smuldret. - Det har været galt lige så længe, som kommunen har haft forpligtigelsen til at passe vandløbene. Det har aldrig fungeret optimalt, mener landmand Laust Bendix Jensen, der driver kvægbrug ved Bryndum og er formand for Vandløbslauget Alslev Å. Han nævner netop Alslev Å som et eksempel. Her har kommunen måtte give sig selv dispensation til at foretage en opgravning i fredet naturområde i erkendelse af, at man i 10 år har forsømt den årlige grødeskæring og oprensning. Det har medført, at op mod 90 procent af åen er forsvundet på grund af tilsanding. - Vi har brugt enormt mange ressourcer på at få kommunen til at leve op til sine forpligtigelser. I realiteten gør den ingenting, før vi klager, mener Laust Bendix Jensen. Han bakkes op af den nu tidligere formand for Ribe Vesterå vandløbslaug, Hans Marten Schmidt. - Man skal hele tiden være over dem, siger Hans Marten Schmidt. Han var med, da man som følge af mistillid til kommunens forvaltning fik foretaget en prøvemåling ved Ribe Vesterå. Målingen talte til kommunens fordel. - Vi troede ikke på, de gjorde deres arbejde godt nok, og selv om det måske er blevet bedre med årene, har jeg stadig kommunen mistænkt for, at de kun reagerer, hvis vi henvender os. Det halter stadig flere steder, siger Hans Marten Schmidt.

Vandløb Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb må udelukkende udføres af vandløbsmyndigheden (kommunen).Vandløbene skal passes, så de holder formen og evnen til at lede vandet væk men udføres på en sådan måde, at det ikke går ud over planter og dyr. Omfanget af vedligeholdelsen er fastsat i vandløbsregulativer.



Lodsejere eller brugere af offentlige vandløb må ikke på eget initiativ udføre nogen form for vedligeholdelse eller fysiske forandringer af vandløbet eller de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløbet.

Laust Bendix Jensen er formand for Vandløbslauget Alslev Å, og han er af den klare overbevisning, at kommunen ikke foretager sig noget, før lodsejerne klager. Efter årelange kampe for at få oprenset vandløbene er tilliden tabt, mener han. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Behov for uvildige opmålinger Nogle lodsejere går endda så vidt som til selv at betale en landmåler for at efterprøve kommunens beregninger. - Tilliden er tabt, mener Laust Bendix Jensen. På sidste års generalforsamling i Sydvestjysk Landboforening luftede man et behov for uvildige opmålinger, og den løsning er efterfølgende blevet taget i brug flere forskellige steder. Det har gjort samarbejdet med kommunen mere gnidningsfrit, mener landboforeningens formand, Niels Laursen. - Det er helt klart blevet bedre, og det har vist sig, at en del af de problemer, der har været ved tidligere målinger, også har bundet i misforståelser, siger Niels Laursen.

God dialog? Det får han medhold i af formand for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune, Søren Heide Lambertsen (S). - I regulativerne taler man om en idealdybde. Hvis vi for eksempel har en idealdybde på 80 centimeter, er det ikke ensbetydende med, at åen skal være lige præcis så dyb. Der vil være et spænd, men det er der mange, der ikke ved, siger han og tilføjer: - Overordnet syntes jeg, at vi har gang i en god dialog, og derfor har jeg også svært ved at genkende det billede, der bliver tegnet her. Udvalgskollegaen Anders Rohr Jørgensen (V) kan dog godt forstå lodsejernes frustrationer. Han er som lokalpolitiker flere gange blevet bedt om at komme ud til landmænd og lodsejere for at se på vandløb, og her har han de seneste år set en tydelig tendens. - Der er masser af steder, hvor det ikke er vedligeholdt efter reglerne, og når man ser og hører om den slags tilpas mange gange, kommer man til at nære mistillid. Jeg kan godt forstå frustrationen, siger Anders Rohr Jørgensen.