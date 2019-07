Lodsejer på Mandø: Naturfond undlader at oplyse om høringsfrist

Lodsejer Henning Vejrup er fortørnet over, at Den Danske Naturfond og Esbjerg Kommune har undladt at oplyse om høringsfrister i forhold til stort hydrologiprojekt til gavn for fuglelivet på Mandø. Han mener ikke naturfonden har været interesseret i at oplyse om fristen for tilstødende lodsejere, og han frygter projektet vil oversvømme hans marker.

Mandø: 25. juni var fristen, hvis man som lodsejer ville gøre indsigelser overfor Den Danske Naturfonds projekt på Mandø, hvor man ønsker at skabe bedre forhold for øens unikke fugleliv. Udfordringen var blot, at naturfonden havde undladt at gøre lodsejere på Mandø opmærksom på fristen og det faktum, at man efter 25. juni teoretisk set kunne gå i gang med at forhøje vandstanden på fondens arealer. Men lodsejer Henning Vejrup, der ejer et jordlod på 10 hektar, er fortørnet over, at man først meget sent har fået information om, at naturfonden vil lade sine 137 hektar jord oversvømme, så det blandt andet om foråret står med åbent vandspejl. - Det er ikke godt naboskab, når vi ikke orienteres om så vigtig en dato, selvom den har været offentlig tilgængelig et sted på kommunens hjemmeside, siger Henning Vejrup, der også er medlem af digelaget på Mandø. Hans jordlod grænser op til naturfondens, og sammen med andre lodsejere er han bekymret for, at deres jord bliver enten oversvømmet eller meget fugtigere, når naturfonden hæver vandstanden, så man på den måde ikke længere vil kunne drive landbrug. Han blev som medlem af digelaget opmærksom på, at projektet var så stort, at der ville ske ændringer over hele øen, og han for alvor fik sin interesse vakt, da det så ud til at ville berøre hans marker.

Høring Den Danske Naturfonds hydrologiprojekt på Mandø er i offentlig høring frem til 8. juli. Alle informationer og bilag omkring projektet findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside under "høringer", hvor det også fremgår, hvor eventuelle bemærkninger skal sendes til.Den Danske Naturfond håber at kunne gå igang med arbejdet til august, men afventer i første omgang høringsprocessen.

Natur ændrer sig Den Danske Naturfond har igennem de seneste år opkøbt jord på Mandø og lavet jordfordelinger for Mandøs lodsejere, så der på den måde kan skabes et naturareal på i alt 175 hektar på Mandø. Henning Vejrup har selv fået et tilbud fra naturfonden om køb af hans jord, hvilket han afviste, og han finder det forkasteligt, at der ved et så stort hydrologiprojekt ikke er givet besked til alle lodsejere. På Esbjerg Kommunes hjemmeside lyder det, at høringsmaterialet er sendt til lodsejere for alle berørte matrikler, men da Den Danske Naturfond i deres detailprojektering af Hydrologiprojekt Mandø blandt andet konstaterer, at tilpasninger af anlæg kan ske uden konsekvenser for arealer, der ikke indgår i hydrologiprojektet, er de omkringliggende lodsejere ikke blevet informeret, da man ikke mener de bliver berørt. Henning Vejrup mener, at man fra naturfondens side ikke har været interesseret i at få høringsdatoen offentliggjort, men ved hjælp af klager og aktindsigt har lodsejerne nu fået en høringsfrist, der hedder 8. juli. - Men at det ikke vil betyde noget for de tilgrænsende arealer, som rådgiverne og projektmagerne fra Orbicon påstår, den tror vi andre, som har marker op til hydrologiprojektet, jo ikke på, siger Henning Vejrup, der mener Mandøs natur ændre sig meget, hvis naturprojektet føres ud i virkeligheden, og at i fremtiden blandt andet ikke vil være basis for kreaturhold på Mandø.

Kompensation Henning Vejrup ser ikke Esbjerg Kommune Esbjerg som decideret erhvervsvenlige, når man tilsyneladende kun er interesseret i fuglevenlige tiltag på Mandø, men hos Den Danske Naturfond forklarer man, at processen foregår i samdrægtighed med naboer og andre lodsejere, og at man fra andre dele af landet har gode erfaringer med at inddrage folk i processen og at overholde alle de rette procedurer. Konsulent Mads Jacobsen fra Den Danske Naturfond uddyber, at det er Esbjerg Kommune, der står for den korrekte myndighedsbehandling i forhold til høringer og klageproces, og miljøchef Christina Føns fra Esbjerg Kommune forklarer, at det er korrekt, at man ikke har sendt projektmateriale til lodsejere uden for selve projektområdet. - Vi er som kommune kun forpligtet til at offentliggøre projektmaterialet på vores hjemmeside, og det har vi gjort. Vi har ingen intentioner om at skjule noget, og derfor har vi nu også sendt materialet ud til de lodsejere på Mandø, som har jord grænsende op til projektet og forlænget høringsfristen, men jeg mener dog, at vi har haft dialogen med lodsejerne i flere år nu, så det ikke burde komme som nogen overraskelse, at der er høringsfrister involveret, siger Christina Føns og forklarer, at projektet er tilrettelagt, så det ikke må få konsekvenser ud over projektområdet. Samtidig forklarer hun, at skulle det ske, så vil Henning Vejrup og andre lodsejere blive kompenseret.