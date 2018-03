Lockout kan true konfirmationer

Konfirmationer kan være i farezonen, hvis parterne i overenskomstforhandlingerne ikke finder frem til en løsning inden den 4. april.

For ved en storkonflikt kan også folkekirken blive ramt.

I Ribe Stift er det kun få af kirkens ansatte, der er blevet udpeget til strejke, men lockouten vil komme til at omfatte endnu flere ansatte, hvis den bliver en realitet. Her bliver overenskomstansatte organister, kirketjenere, kordegne, gravere, gravermedhjælpere og præster ramt. Det oplyser Ribe Stift i en pressemeddelelse.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vil betyde aflyste gudstjenester og konfirmationer, og det håber jeg selvfølgelig, at der vil være forståelse for. Det er et vilkår i en konflikt som denne, at man ikke må pålægge andre at tage arbejde, der er ramt af strejke eller lockout, siger biskoppen over Ribe Stift, Elof Westergaard, i en pressemeddelelse.

Størstedelen af de præster, der er ansat ved Ribe Stift er tjenestemandsansatte, og derfor ikke omfattet af konflikten. Det betyder, at til trods for storkonflikt vil der stadig være præster og kirkefunktionære i kirken.

- Det er mit håb, at parterne vil indgå en overenskomstaftale i forligsinstitutionen, og at vi undgår såvel strejke som lockout, men vi der ikke er omfattet af konflikten, vil naturligvis gøre hvad vi kan, for at finde løsninger indenfor de rammer en konflikt på arbejdsmarkedet giver. Derfor skal ingen tøve med at henvende sig til hverken præster, provster eller til mig, siger biskop Elof Westergaard.

Det er ikke kun Ribe Stift, der risikerer at blive ramt af en storkonflikt. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, kunne søndag fortælle i JydskeVestkysten, at 27 konfirmationer i Haderslev Stift er i farezonen, hvis en strejke og lockout bliver en realitet.