Esbjerg Kommune gav i begyndelsen af juni det råd, at borgerne skulle huske at drikke meget vand i sommervarmen. Men rådet i sin konkrete form kan være livsfarligt.

Men Esbjerg Kommune udsendte ellers i begyndelsen af juni en pressemeddelelse, hvor man i overskriften opfordrede til at drikke vand i sommervarmen og i øvrigt skrev: "I sommervarmen har vi ekstra fokus på at forebygge, at ældre dehydrerer. Derfor opfordrer vi alle ældre til at drikke rigeligt med vand eller anden væske, gerne op til to liter om dagen", skrev kommunen, der også gav det huskeråd, at ældre borgere skulle sætte "to kander med vand i køleskabet, og sørg for at tømme dem i løbet af dagen, så er du sikker på, at du får nok væske".

Esbjerg Kommune: Flere sygehuse landet over, herunder Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, melder ifølge Sjællandske Medier om indlæggelse af patienter, der har drukket for meget postevand i sommervarmen og dermed har skyllet livsvigtige salte ud af kroppen - det korrekte råd er nemlig netop at drikke juice eller saft, så man får væske med mineraler i.

"Drik vand i sommervarmen", lød overskriften på Esbjerg Kommunes pressemeddelelse fra den 6. juni, hvor kommunen blandt andet skrev: "Kroppen har brug for væske, ikke mindst når det er varmt. Derfor er det en god idé at drikke rigeligt med vand eller anden væske i sommervarmen. Særligt ældre bør være opmærksomme på at få vand nok for at undgå dehydrering....". Og videre under en mindre overskrift "Drik rigeligt vand": "I sommervarmen har vi ekstra fokus på at forebygge, at ældre dehydrerer. Derfor opfordrer vi alle ældre til at drikke rigeligt med vand eller anden væske, gerne op til to liter om dagen...". "....Huskeråd: Sæt to kander med vand i køleskabet, og sørg for at tømme dem i løbet af dagen, så er du sikker på, at du får nok væske."

Udvalgsformand beklager

Ifølge Sjællandske Medier har Holbæk Sygehus konstant 10-15 personer indlagt, som har drukket for meget postevand. Nogle bliver behandlet på intensiv afdeling, fortæller overlæge på sygehuset, Henrik Ancher Sørensen, der har været i kontakt med kolleger på både Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Odense Universitets Hospital (OUH), hvor billedet angiveligt skulle være det samme. Han advarer om, at for meget postevand - 2,5 liter til tre liter - kan udløse forvirring, bevidstløshed, kramper og i sidste ende døden.

På Sydvestjysk Sygehus Esbjerg genkender Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelse (FAM), som tidligere omtalt i JydskeVestkysten billedet af mange indlæggelser på grund af den ekstraordinære varme, men han kan ikke på stående fod sige, hvor mange patienter, der er blevet indlagt, fordi de har drukket for meget postevand. Han understreger, at for især mennesker med hjertelidelse eller nyresygdom vil det være ekstra farligt, hvis de drikker for meget vand og ikke sørger for at drikke varieret som for eksempel også mælk, juice, saft og sodavand foruden vand.

- Der har nok været nogle kampagner rundt omkring, hvor man ikke har sørget for at få forklaret godt nok, at der skal drikkes varieret op til 3,5 liter om dagen. Pøser man blot almindelig postevand på, kan man blive livstruende syg, men præcis hvor mange patienter, vi har haft i den kategori, kan jeg ikke sige, siger Christian Jørgensen.

Formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, Olfert Krog, siger:

- Vi har selvfølgelig sendt pressemeddelelsen ud for at hjælpe folk, så det er beklageligt, at vi ikke fik understreget, at man skal drikke varieret og ikke kun vand.