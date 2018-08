Ny kloakering i Esbjerg-område er end med skader for millioner på huse. Kældre oversvømmet med kloakvand. Ingen entydig forklaring på, hvem der har klokket i det i kloakskandalen. Følg live-tv fra møde, hvor kommunen, Din Forsyning og ingeniørerne forklarer, hvad der gik galt - og hvordan de vil løse problemerne med oversvømmelser.

Esbjerg: Over 100 beboere er mødt op til et møde om de massive oversvømmelser i Esbjerg. Hør eksperternes forklaring på, hvad der gik galt - og hør hvad de vil gøre fot at stoppe oversvømelserne af beboernes kældre. Mange har fået lortevand ind i deres huse.

Forsikringsselskaberne er klar til at sende aben videre til Din Forsyning. De undrer sig over sammenfaldet mellem nyt kloak og oversvømmelser af mange huse i samme område.

JydskeVestkysten og JV.DK sender live.