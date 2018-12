Live: Se 5,5 meter lang grindehval blive skåret op

Esbjerg: Du kommer helt tæt på hvalen, når biologer, konservator og dyrlæge med et team af hjælpere tirsdag formiddag skæret bugen op på den døde grindehval, der ligger i Esbjerg. Den er gået i forrådnelse efter et stykke tid i vandet ved Skagen, hvorfra den i weekenden blev fragtet til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Men man skal nok ikke vente en kæmpe eksplosion af rådne indvolde og maveindhold, selv om grindehvalen har ligget død i havet ved Skagen i nogen tid.

- Der er et lille hul i hvalen, så gasserne er nok sluppet ud, siger Charlotte Bie Thøstesen, biolog og naturhistorisk inspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Også konservator og udstillingschef, Joakim Engel fra museet er med sammen med deres team.

Dissektionen foregår over flere timer i tidsrummet mellem 09.30 og 15.30 på Tarphagevej 4 på den lille parkeringsplads ved museets materielgård. Der er gratis adgang. Museet har samtidig valgt at halvere entreen til selve museet, så man kan få varmen i museets akvarier, sælarie og udstillinger. I museets forhal er det muligt at se skellettet af en grindehval.