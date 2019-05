Listebrødrene vil omdanne deres fabrik til bofællesskab

Erhvervsdrivende tvillinger vil omdanne deres virksomhed på Darumvej i Østerbyen til et storstilet seniorkollektiv. Plan & Miljøudvalget er begejstret for planerne.

Øget livskvalitet

- Næste år har vi eksisteret i 75 år. Vi har været i dialog med mange forskellige købere, men der er ikke rigtig nogen, som kan det, vi kan. Så lukker vi stille og roligt ned, og i stedet vil vi gerne skabe et spændende boligprojekt for seniorer på grunden, forklarer Bent Nielsen.

Seniorboligfællesskabet med navnet med "Listefabrikken Bofællesskab Esbjerg" er blevet grundigt beskrevet i et materiale fra det aarhusianske arkitektfirma AART, bestilt af Listebrødrene.

Inspirationen er blandt andet hentet fra et kommende seniorbofællesskab i en ny naturbydel i Ringkøbing, og af materialet fra AART fremgår, at der tænkes opført omkring 50 boliger på mellem 60 og 90 kvadratmeter i tre og fire etager. Projektet ønsker at opføre et seniorkollektiv som en boligform, der er bygget op omkring et fællesskab omkring for eksempel klassiske kørertøjer. Beboerne, som er aktive og friske ældre, vil således have fælles interesser og fælles aktiviteter.

Projektet er udformet, så to af de eksisterende bygningerne på området indgår i boligbebyggelsen, og for at binde området sammen indrettes forskellige typer haver, garager, værksteder og parkering.

"Vores undersøgelser viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 procent af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 procent oplever bedre sociale relationer," fremgår det af materialet som citerer en undersøgelse fra Realdania.