Esbjerg/Bramming: En række lokale foreningers medlemmer skal ud at stemme dørklokker for at sælge kuponhæfter for Lions-klubberne i Esbjerg og Bramming. Det er 12 år i træk, at kuponhæfterne sælges, og der er 12.000 hæfter til salg Esbjerg- og Brammingområdet fra 1. marts til 15. april.

Overskuddet går i år til tre gode formål: Aflastningstjenensten, Hospice Sydvestjylland i Esbjerg og Freja Centret.

De lokale spejdere, idrætsfolk med flere, som sørger for salget af kuponhæfter, får selv en del af omsætningen ved salget, mens de tre modtagere af donationer hver modtager 15.000 kroner.

Lions Bramming og Lions Esbjerg - Ny Energi afslørede de tre donationsmodtagere ved et arrangement hos HTH på Østre Gjesing Vej i Esbjerg, hvor der blandt andet var underholdning ved Kvaglund Kirkens Gospelkor, fortæller Karsten Andersen, formand for kuponhæfteudvalget. ./STOK