Linda P taler ud i Musikhuset i Esbjerg

Esbjerg: Komikeren Linda P. optræder lørdag den 29. september i et nyt talkshow i Musikhuset Esbjerg. Det er en del af hendes efterårstur med "Linda Ps talkshow - med blandt andet talk og show". Det hedder det, fordi Linda P lægger stor vægt på show med spas og gøgl, som man kender det fra "Det alt for store Linda P show".

- Det skal først og fremmest være smadderhyggeligt, siger hun selv om showet i en pressemeddelelse.

Men det skal naturligvis også være sjovt.

Publikum vil være med til at præge showet, for ud over en række gæster - fra komikere til sangere og nettomedarbejdere - får publikum mulighed for at tale med Linda under showet. Der vil nemlig være en sektion, hvor man kan fyre løs med spørgsmål til Linda. Og man må spørge om alt, lover hun.