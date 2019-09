Ribes vartegn

- Spørgsmålet er, om der er noget ved byen og dens kulturliv, der inspirerer unge kunstnere til at interessere sig for lyd på en måde der definerer deres kunstneriske udtryk, som det er tilfældet for flere af de involverede kunstnere. Hvad er det, der gør, at en mindre by skaber og tiltrækker sådanne kunstnere, og har byen overhovedet noget at sige i den sammenhæng, eller er det bare et menneskeligt behov for at skabe mening, der stiller sådanne spørgsmål? Måske er det et rent tilfælde, men faktum er jo, at byen har et ret stærkt kulturliv og en stærk kulturarv, og måske derigennem lægger nogle kim, siger Adam Pultz Melbye, der mener spørgsmålene er et godt udgangspunkt for at samle otte kunstnere og bede dem præsentere et værk hver, og samtidig opfordrer publikum til at stille spørgsmål til kunsterne efter koncerterne.

Asam Pultz Melbye forklarer, at man har valgt tre stærke, ripensiske vartegn som rammer om koncerterne, hvilket betyder, at publikum kan opleve musikken på Vadehavscentret, på Ribe Kunstmuseum og i Kannikegården.