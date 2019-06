Lille Axsel risikerer at dø efter skambid: 58 andre er også utrygge ved schæferen

Axsel har allerede to gange været på operationsbordet hos dyrlægen, og der er ingen garanti for, at han overlever. Privatfoto

Den lille 9-årige hund Axsel risikerer at dø efter at være endt i gabet på en schæferhund unde en aftentur. Schæferens ejer påstår, det var den lille hund, der angreb, og politiet kan og vil ikke rejse en sag. Axsels ejere har fået 58 personer til at at skrive under på, at de er utrygge ved schæferhunden.

Esbjerg: Lille Axsel på 9 år er i livsfare. Den lille hund, endte i søndags mellem kæberne på en schæferhund, der var tæt på at bide livet ud af Axsel. Det er Louise Engelbrecht Mikkelsen, der sammen med sin mor ejer hunden, der bor ved Louises mor i Sædding. Søndag aften klokken 19.30 var de ude at gå tur på gangsystemet ved Åmoseparken. - Min mor har Axsel i en flexline, der er låst med en længde på under to meter. Han runder et hjørne, og min mor ser linen løfte sig og skynder sig rundt om hjørnet. Der ser hun en schæferhund, der har løftet Axsel op fra jorden og står med ham i nakkeskindet og rusker ham. Min mor går helt i panik og råber efter hundens ejer, der bare står og kigger på uden at foretage sig noget. Min mor får revet Axsel løs, men schæferen har flået et stykke nakkeskind på 10 gange 15 centimeter af Axel. Hun beder igen om hjælp fra schæferens ejer, men han vender sig om og går med sin hund, fortæller Louise Engelbrecht Mikkelsen om episoden.

Axsel Axsel er et kryds mellem en pekingeser og en yorkshire terrier.Han er 9 år gammel og ejes af Louise Engelbrecht Mikkelsen og hendes mor.



De har haft Axsel i 8 år, siden Louise fik ham til sin konfirmation.



Hunden bor til dagligt hos Louises mor i Sædding.

Axsel er blevet syet fra den ene kind, henover nakken, ned over brystet og om til den anden kind. Privatfoto

Chokeret Axsel kom søndag aften efter episoden på dyrehospitalet, hvor han bliver syet med adskillige sting. - Min mor kunne se ind til hans pulsåre og muskler. Han er blevet syet fra den ene kind, ned over brystet, hen over nakken og op til den anden kind. Der er desværre gået koldbrand i såret, så han kom under kniven igen torsdag. Om han overlever, er usikkert. Dyrlægen siger, at de kommende 7-8 dage vil afgøre det. Spørgsmålet er, om Axsels krop vil acceptere eller frastøde den nye hud, der er der, hvor hudlappen blev bidt af. En transplantation er ikke mulig, fortæller Louise Engelbrecht Mikkelsen. Hendes mor er dybt chokeret efter episoden, og selv er hun også sur og ked af det. - Schæferen og dens ejer bor to huse fra min mor i Sædding, og der er ikke et særlig godt forhold mellem dem. Jeg aner ikke hvorfor, men manden kan ikke lide Axsel. Schæferen var i snor, da episoden fandt sted, men ejeren ville ikke hjælpe og virkede ligeglad, siger Louise Engelbrecht Mikkelsen.

Underskriftindsamling Hun og moren har kontaktet politiet, men her har der ikke været meget hjælp at hente. Schæferhundens ejer fortæller nemlig, at det var den lille hund, der først angreb schæferen, der blot forsvarede sig, og at Louises mor var fuldstændig hysterisk. Den forklaring køber Louise Engelbrecht Mikkelsen på ingen måde. - Axsel er en stille og rolig hund, og netop den schæfer er den eneste hund, han er virkelig bange for. Han er 9 år gammel og altså ikke en hvalp, der er ude på narrestreger. Jeg og min mor er sikre på, at han ikke har angrebet schæferen, siger hun Politiet har meddelt, at man ikke agter at rejse sigtelse mod schæferens ejer, da det er påstand mod påstand, og fordi Louises mor ikke har set hele episoden, da Axsel var en god meters penge foran hende rundt om hjørnet, da episoden fandt sted. - Vi er selvfølgelig utrolig kede af det på Axsels vegne, men vi tænker også på, hvad der kan ske for andre hunde eller børn. Der har været flere episoder med bid fra netop den hund, og vi har startet en underskriftindsamling, hvor 58 personer allerede har skrevet under på, at de er utrygge ved den schæferhund, fortæller Louise Engelbrecht Mikkelsen.