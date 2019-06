Lille Axsel blev skambidt: Schæferhund forsvarede sig blot

Politiet vil ikke rejse tiltale mod ejeren af en schæferhund, der ruskede en lille hund så kraftigt, at den mistede et stort stykke af nakkeskindet og fortsat er i fare for at miste livet efter angrebet.

Esbjerg: Den lille hund Axsel, der er et kryds mellem en pekingeser og en yorkshire terrier, endte søndag den 2. juni om aftenen i gabet på en schæferhund under en gåtur.

Schæferhundens ejer stod passivt og så til, at hunden tog Axsel i nakkeskindet og ruskede den lille hund, der endte med at få flået et 10 gange 15 centimeter stort stykke nakkeskind af.

Schæferhundens ejer afviste både at hjælpe og at udlevere forsikringsoplysninger, og han vendte ryggen til og gik fra stedet sammen med sin hund, mens en blødende og skrækslagen Axsel blev kørt til dyrlægen, der kæmpede for hundens liv og fik den syet sammen med adskillige sting.

Der er fortsat en risiko for, at Axsel ikke klarer skærene efter den voldsomme behandling.

Episoden fandt sted på et stisystem ved Åmoseparken i Sædding, hvor Louise Engelbrecht Mikkelsens mor luftede Axsel.

- Begge hunde var i snor, og episoden fandt sted, netop som Axsel havde rundet et hjørne, derfor har min mor ikke set det fra begyndelsen. Schæferhundens ejer påstår, at det var Axsel, der først angreb hans hund, men det kan vi simpelthen ikke tro. Axsel er meget bange for netop den hund, siger Louise Engelbrecht Mikkelsen.