Lilian fra Ribe og Dorli fra Schweiz har været veninder i 65 år

Lilian Weis kom som en 18-årig pige - i 1954 - til Schweiz, hvor hun i knap et år skulle arbejde som ung pige i huset. Udover arbejdet og oplevelsen af en anderledes kultur og livsstil fik hun også et livslangt venskab med en ung kvinde fra Schweiz, Dorli. I denne uge genser de to gamle veninder hinanden i Ribe.