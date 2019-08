Lige nu: Person i gummibåd er fanget på vandet ved Hjerting Strand i kraftig blæst

Hjerting Strand: Lørdag aften er der sat gang i en redningsaktion ved Hjerting Strand.

Der blev slået alarm klokken 20:13, hvor nogle beboere mener at have set en gummibåd med en person i Ho bugt under kraftig blæst og højvande.

Ifølge indsatslederen skulle der være tale om en person i en gummibåd, som ikke kan komme ind ved egen hjælp.

Både Sydvestjysk Brandvæsen, ambulancer og Syd- og Sønderjyllands Politi er med i redningsaktionen, som tæller otte-ti mand.

